Крушинський залишається у Житомирі

24-річний Борис Крушинський виступає за "Полісся" із січня 2023 року.

За цей час півзахисник провів у складі житомирської команди 95 матчів у всіх турнірах та відзначився сімома забитими м'ячами.

У поточному сезоні Крушинський зіграв у десяти поєдинках, записавши до активу три результативні передачі.

Футболіст також неодноразово отримував виклики до національної збірної України, проте поки не дебютував за головну команду країни.

Назаренко встановив клубне досягнення

26-річний Олександр Назаренко приєднався до "Полісся" у серпні 2023 року.

Він став першим футболістом у новітній історії житомирського клубу, якому вдалося досягти позначки у 100 проведених матчів.

Наразі вінгер зіграв за команду 104 поєдинки та забив 17 голів.

У сезоні-2026/27 Назаренко провів 15 матчів, відзначившись одним забитим м'ячем та двома результативними передачами.

"Полісся" бореться за лідерство в УПЛ

Команда Руслана Ротаня посідає друге місце в турнірній таблиці української Прем'єр-ліги.

Житомиряни відстають від донецького "Шахтаря" лише на одне очко, маючи при цьому матч у запасі.

Найближчий поєдинок "Полісся" проведе 29 листопада на виїзді проти львівських "Карпат".