"Полісся" продовжило контракти з двома лідерами команди: футболісти залишаться до 2030 року
Житомирське "Полісся" оголосило про продовження контрактів із двома українськими футболістами – Борисом Крушинським та Олександром Назаренком. Обидва гравці підписали нові угоди, які діятимуть до 30 червня 2030 року.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на ФК "Полісся".
Крушинський залишається у Житомирі
24-річний Борис Крушинський виступає за "Полісся" із січня 2023 року.
За цей час півзахисник провів у складі житомирської команди 95 матчів у всіх турнірах та відзначився сімома забитими м'ячами.
У поточному сезоні Крушинський зіграв у десяти поєдинках, записавши до активу три результативні передачі.
Футболіст також неодноразово отримував виклики до національної збірної України, проте поки не дебютував за головну команду країни.
Назаренко встановив клубне досягнення
26-річний Олександр Назаренко приєднався до "Полісся" у серпні 2023 року.
Він став першим футболістом у новітній історії житомирського клубу, якому вдалося досягти позначки у 100 проведених матчів.
Наразі вінгер зіграв за команду 104 поєдинки та забив 17 голів.
У сезоні-2026/27 Назаренко провів 15 матчів, відзначившись одним забитим м'ячем та двома результативними передачами.
"Полісся" бореться за лідерство в УПЛ
Команда Руслана Ротаня посідає друге місце в турнірній таблиці української Прем'єр-ліги.
Житомиряни відстають від донецького "Шахтаря" лише на одне очко, маючи при цьому матч у запасі.
Найближчий поєдинок "Полісся" проведе 29 листопада на виїзді проти львівських "Карпат".