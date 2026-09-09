"Полесье" дожало "Кудривку" после тревоги и другие результаты Кубка Украины
В среду, 9 сентября, прошли очередные матчи 1/16 финала Кубка Украины. Победу в них праздновали "Полесье", "Левый Берег", "Заря" и "Металлист".
О результатах матчей сообщает Sport RBC.UA.
Результаты матчей
"Агробизнес" мог вырвать победу над "Левым Берегом" – именно хозяева вели в счете почти весь матч. "Аисты" смогли сравнять счет только в добавленное ко второму тайма время.
Еще один шанс победить "Агробизнес" получил, когда арбитр назначил в пользу команды Александра Чижевского пенальти. Однако реализовать его хозяева не смогли. А в серии пенальти точнее оказался именно "Левый Берег".
"Металлист" смог минимально победить "Викторию" из Сум благодаря голу Приходько на 77-й минуте. Также во втором тайме дожила соперника и "Заря". Луганчане усилиями Горбача и Будковского прошли "Феникс-Мариуполь".
Заключительным матчем игрового дня стала встреча "Полесья" и "Кудровки". Несмотря на преимущество стаи, житомирцы долго не могли забить. А на старте второго тайма матч приостановили из-за воздушной тревоги.
Тревога затянулась, но все же матч возобновился в 22:35. И уже после этого подопечные Руслана Ротаня победили – голы на счету Гайдучика и Андраде.
Кубок Украины-2026/27. 1/16 финала
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"Агробизнес" - "Левый Берег" - 1:1 (1:0, 0:1) по пенальти 2:4
Голы: Ризнык, 13 - Банада, 90+3.
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"Виктория" Сумы - "Металлист" - 0:1 (0:0, 0:1)
Гол: Приходько, 77.
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"Феникс-Мариуполь" - "Заря" - 0:2 (0:0, 0:2)
Голы: Горбач. 53, Будковский, 70.
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"Полесье" - "Кудровка" - 2:0 (0:0, 2:0)
Голы: Гайдучик, 69, Андраде, 79.
Следующие матчи
Последний матч на этой неделе состоится 10 сентября – между собой сыграют киевское "Динамо" и винницкая "Нива".
А окончательно эта стадия Кубка завершится на следующей неделе – 16-17 сентября состоятся заключительные 6 матчей:
- 16.09, 14:00. "Прикарпатье" – "Харьков";
- 16.09, 15:00. "Куликов-Белка" - "Верес";
- 16.09, 16:00. "Буковина" – ЛНЗ;
- 17.09, 11:00. "Тростянец" – "Чернигов";
- 17.09, 15:00. "Ольховцы" – "Шахтер";
- 17.09, 15:30. "Колос" - "Карпаты".
Ранее мы сообщали, что путевку в 1/8 финала Кубка Украины получили "Эпицентр", "Александрия" и "Новый Раздел".