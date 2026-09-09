"Полісся" дотисло "Кудрівку" після тривоги та інші результати Кубка України
У середу, 9 вересня, відбулися чергові матчі 1/16 фіналу Кубка України. Перемогу в них святкували "Полісся", "Лівий Берег", "Зоря" та "Металіст".
Про результати матчів повідомляє Sport RBC.UA.
Результати матчів
"Агробізнес" міг вирвати перемогу над "Лівим Берегом" - саме господарі вели в рахунку майже весь матч. "Лелеки" змогли зрівняти рахунок лише в доданий до другого тайму час.
Ще один шанс перемогти "Агробізнес" отримав, коли арбітр призначив на користь команди Олександра Чижевського пенальті. Проте реалізувати його господарі не змогли. А в серії пенальті влучнішими виявився саме "Лівий Берег".
"Металіст" зміг мінімально перемогти "Вікторію" з Сум завдяки голу Приходька на 77-й хвилині. Також в другому таймі дотисла суперника і "Зоря". Луганці зусиллями Горбача та Будківського пройшли "Фенікс-Маріуполь".
Заключним матчем ігрового дня стала зустріч "Полісся" та "Кудрівки". Попри перевагу "зграї", житомирці довго не могли забити. А на старті другого тайма матч призупинили через повітряну тривогу.
Тривога затягнулась, та все ж матч відновився о 22:35. І вже після цього підопічні Руслана Ротаня перемогли - голи на рахунку Гайдучика та Андраде.
Кубок України-2026/27. 1/16 фіналу
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"Агробізнес" - "Лівий Берег" - 1:1 (1:0, 0:1) по пенальті 2:4
Голи: Різник, 13 - Банада, 90+3.
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"Вікторія" Суми - "Металіст" - 0:1 (0:0, 0:1)
Гол: Приходько, 77.
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"Фенікс-Маріуполь" - "Зоря" - 0:2 (0:0, 0:2)
Голи: Горбач, 53, Будківський, 70.
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"Полісся" - "Кудрівка" - 2:0 (0:0, 2:0)
Голи: Гайдучик, 69, Андраде, 79.
Наступні матчі
Останній матч на цьому тижні відбудеться 10 вересня - між собою зіграють київське "Динамо" та вінницька "Нива".
А остаточно ця стадія Кубка завершиться наступного тижня - 16-17 вересня відбудуться заключні 6 матчів:
- 16.09, 14:00. "Прикарпаття" - "Харків";
- 16.09, 15:00. "Куликів-Білка" - "Верес";
- 16.09, 16:00. "Буковина" - ЛНЗ;
- 17.09, 11:00. "Тростянець" - "Чернігів";
- 17.09, 15:00. "Вільхівці" - "Шахтар";
- 17.09, 15:30. "Колос" - "Карпати".
Раніше ми повідомляли, що путівку до 1/8 фіналу Кубка України отримали "Епіцентр", "Олександрія" та "Новий Розділ".