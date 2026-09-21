Побьет все рекорды: Испания официально продлила контракт с де ла Фуэнте после триумфа на ЧМ-2026

Долгосрочный проект и доверие федерации

После нескольких недель переговоров и одобрения Советом директоров RFEF стороны пришли к соглашению о пролонгации контракта вплоть до 2032 года.

Первоначально соглашение тренера действовало до Евро-2028, а также обсуждался вариант с продлением до домашнего чемпионата мира 2030 года, который Испания будет принимать совместно с Португалией и Марокко. Однако федерация решила проявить максимальное доверие к наставнику на несколько циклов вперед.

Президент RFEF Рафаэль Лоусан подчеркнул важность такого шага: "Мы ищем проект, который обеспечит стабильность и доверие. Речь идет о самом титулованном тренере в истории национальной сборной. Де ла Фуэнте заслуживает долгого будущего в команде".

Трофеи де ла Фуэнте

Луис де ла Фуэнте возглавил сборную Испании в декабре 2022 года, сменив на этом посту Луиса Энрике. Под его руководством главная команда страны продемонстрировала впечатляющие результаты, выиграв все три главных турнира, на которых участвовала:

Лига наций УЕФА (2023)

Чемпионат Европы (2024)

Чемпионат мира (2026)

В общей сложности под руководством де ла Фуэнте "Фурия роха" провела 49 матчей, одержав 39 побед, 7 раз сыграв вничью и потерпев лишь три поражения.

Ранее специалист также успешно работал с молодежными и олимпийскими сборными Испании, выиграв Евро U-19, Евро U-21 и получив "серебро" Олимпиады.

Благодаря новому соглашению у наставника есть все шансы войти в историю как самый успешный тренер сборных в мировом футболе.