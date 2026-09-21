Поб'є всі рекорди: Іспанія офіційно продовжила угоду з де ла Фуенте після тріумфу на ЧС-2026
Королівська федерація футболу Іспанії (RFEF) офіційно оголосила про продовження співпраці з головним тренером національної команди Луїсом де ла Фуенте.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на прес-службу організації.
Довгостроковий проєкт та довіра федерації
Після кількох тижнів переговорів та схвалення Радою директорів RFEF сторони дійшли згоди про пролонгацію контракту аж до 2032 року.
Початково угода тренера діяла до Євро-2028, а також обговорювався варіант із розширенням до домашнього чемпіонату світу 2030 року, який Іспанія прийматиме спільно з Португалією та Марокко. Проте федерація вирішила виявити максимальну довіру до наставника на кілька циклів вперед.
Президент RFEF Рафаель Лоусан наголосив на важливості такого кроку: "Ми шукаємо проєкт, який забезпечить стабільність і довіру. Мова йде про найтитулованішого тренера в історії національної збірної. де ла Фуенте заслуговує на довге майбутнє в команді".
Трофеї де ла Фуенте
Луїс де ла Фуенте очолив збірну Іспанії у грудні 2022 року, змінивши на цій посаді Луїса Енріке. Під його керівництвом головна команда країни продемонструвала вражаючі результати, вигравши всі три головні турніри, на яких брала участь:
- Лігу націй УЕФА (2023)
- Чемпіонат Європи (2024)
- Чемпіонат світу (2026)
Загалом під керівництвом де ла Фуенте "Фурія роха" провела 49 матчів, здобувши 39 перемог, 7 разів зігравши внічию та зазнавши лише трьох поразок.
Раніше спеціаліст також успішно працював із молодіжними та олімпійськими збірними Іспанії, вигравши Євро U-19, Євро U-21 та здобувши "срібло" Олімпіади.
Завдяки новій угоді наставник має всі шанси увійти в історію як найуспішніший тренер збірних у світовому футболі.
Раніше новий тренер Португалії ухвалив важливе рішення щодо Роналду.