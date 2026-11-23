Плюс два легионера: Кендзерек расширил тренерский штаб "Динамо"
Исполняющий обязанности главного тренера киевского "Динамо" Мацей Кендзерек сообщил о кадровом усилении своего рабочего коллектива. К тренерскому штабу "бело-синих" присоединились еще два иностранных специалиста, которые будут отвечать за важные направления подготовки игроков.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт клуба.
Новые лица в штабе "бело-синих"
По словам польского наставника, два новых специалиста присоединились к команде в последние дни. Они займут позиции тренера по физической подготовке и видеоаналитика.
"Наш тренерский штаб становится больше. В последние дни к нам присоединились еще два специалиста. Один из них – Християн Христов из Македонии, наш новый аналитик. Он молодой, но уже имеет хороший опыт. Также к команде присоединился польский тренер по физической подготовке Рафал Бурита, который имеет большой опыт и преподает в университете в Польше. Это очень опытный специалист и тоже достаточно молодой", – рассказал Кендзьорек.
Кто еще работает в штабе Кендзьорека
Рафал Бурита стал уже пятым польским специалистом в нынешнем штабе киевского гранда. Ранее Мацей Кендзьорек пригласил в "Динамо" трех своих соотечественников на должности ассистентов – Даниэля Войташа, Гжегожа Войтковяка и Артура Ренковского.
В то же время в команде продолжают работу и отечественные специалисты. Ассистентом главного тренера остается украинец Анатолий Бессмертный, а за подготовку вратарей отвечают Тарас Луценко и Михаил Федунов.
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