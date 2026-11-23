Новые лица в штабе "бело-синих"

По словам польского наставника, два новых специалиста присоединились к команде в последние дни. Они займут позиции тренера по физической подготовке и видеоаналитика.

"Наш тренерский штаб становится больше. В последние дни к нам присоединились еще два специалиста. Один из них – Християн Христов из Македонии, наш новый аналитик. Он молодой, но уже имеет хороший опыт. Также к команде присоединился польский тренер по физической подготовке Рафал Бурита, который имеет большой опыт и преподает в университете в Польше. Это очень опытный специалист и тоже достаточно молодой", – рассказал Кендзьорек.

Кто еще работает в штабе Кендзьорека

Рафал Бурита стал уже пятым польским специалистом в нынешнем штабе киевского гранда. Ранее Мацей Кендзьорек пригласил в "Динамо" трех своих соотечественников на должности ассистентов – Даниэля Войташа, Гжегожа Войтковяка и Артура Ренковского.

В то же время в команде продолжают работу и отечественные специалисты. Ассистентом главного тренера остается украинец Анатолий Бессмертный, а за подготовку вратарей отвечают Тарас Луценко и Михаил Федунов.