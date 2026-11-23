Нові обличчя у штабі "біло-синіх"

За словами польського наставника, двоє нових фахівців приєдналися до команди останніми днями. Вони закриють позиції тренера з фізичної підготовки та відеоаналітика.

"Наш тренерський штаб стає більшим. Останніми днями до нас приєдналися ще двоє фахівців. Один із них – Христіян Христов із Македонії, наш новий аналітик. Він молодий, але вже має хороший досвід. Також до команди приєднався польський тренер із фізичної підготовки Рафал Бурита, який має великий досвід і викладає в університеті в Польщі. Це дуже досвідчений фахівець і теж достатньо молодий", - розповів Кендзьорек.

Хто ще працює у штабі Кендзьорека

Рафал Бурита став уже п'ятим польським фахівцем у нинішньому штабі київського гранда. Раніше Мацей Кендзьорек запросив до "Динамо" трьох своїх співвітчизників на посади асистентів – Даніеля Войташа, Гжегожа Войтковяка та Артура Ренковського.

Водночас у команді продовжують роботу і вітчизняні спеціалісти. Асистентом головного тренера залишається українець Анатолій Безсмертний, а за підготовку воротарів відповідають Тарас Луценко та Михайло Федунов.