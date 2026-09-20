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Главная Футбол После травмы Степанова: сборная Украины срочно вызвала вингера "Полесья"
Футбол 20 сентября 2026, 17:16

После травмы Степанова: сборная Украины срочно вызвала вингера "Полесья"

Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Дебют форварда "Утрехта" откладывается (фото: ФК "Утрехт")
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Национальная команда Украины понесла очередную кадровую потерю накануне старта в новом розыгрыше Лиги наций УЕФА. Из-за серьезного повреждения перспективного форварда тренерскому штабу пришлось производить срочное изменение в заявке.

Травма Степанова в Нидерландах

В воскресенье, 20 сентября, в матче 7-го тура чемпионата Нидерландов против "Фейеноорда" нападающий "Утрехта" Артем Степанов получил болезненную травму. 19-летний украинец, который забивал в пяти матчах подряд, на 25-й минуте в борьбе с соперником травмировал левый голеностоп.

После продолжительного оказания помощи форвард попытался вернуться на поле, однако уже на 30-й минуте сигнализировал тренерскому штабу, что не может продолжить игру.

Степанов покидал газон со слезами на глазах, а степень его повреждения и сроки восстановления пока остаются под вопросом. Из-за этого дебютант национальной команды рискует пропустить ближайший сбор.

Возвращение Велетня

В связи с ситуацией со Степановым тренерский штаб принял решение дополнительно вызвать в расположение сборной Украины вингера "Полесья" Владислава Велетня, который ранее находился в резервном списке.

Для 23-летнего футболиста это второй вызов в главную команду страны после октябрьского дебюта в отборе на ЧМ-2026 против Исландии (5:3). В текущем сезоне игрок житомирского клуба провел 9 матчей, в которых отметился 2 голами и 3 ассистами.

Напомним, с 25 сентября по 5 октября сборная Украины проведет сразу четыре матча в рамках Лиги наций УЕФА сезона-2026/27.

  • 25 сентября. Венгрия – Украина
  • 28 сентября. Грузия – Украина
  • 2 октября. Украина – Северная Ирландия
  • 5 октября. Украина – Венгрия

Ранее мы писали, что вне состава сборной также оказались Артем Довбык и Александр Андриевский.

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