Після травми Степанова: збірна України терміново викликала вінгера "Полісся"
Національна команда України зазнала чергової кадрової втрати напередодні старту в новому розіграші Ліги націй УЄФА. Через серйозне пошкодження перспективного форварда тренерському штабу довелося робити термінову зміну в заявці.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на прес-службу Української асоціації футболу.
Травма Степанова у Нідерландах
У неділю, 20 вересня, в матчі 7-го туру чемпіонату Нідерландів проти "Феєноорда" нападник "Утрехта" Артем Степанов зазнав болючого пошкодження. 19-річний українець, який відзначався забитими м'ячами у п'яти поєдинках поспіль, на 25-й хвилині у боротьбі із суперником травмував лівий гомілкостоп.
Після тривалого надання допомоги форвард спробував повернутися на поле, проте вже на 30-й хвилині сигналізував тренерському штабу, що не може продовжити гру.
Степанов залишав газон зі сльозами на очах, а ступінь його пошкодження та терміни відновлення наразі залишаються під питанням. Через це дебютант національної команди ризикує пропустити найближчий збір.
Повернення Велетня
У зв'язку з ситуацією зі Степановим тренерський штаб ухвалив рішення довикликати до розташування збірної України вінгера "Полісся" Владислава Велетня, який раніше перебував у резервному списку.
Для 23-річного футболіста це другий виклик до лав головної команди країни після жовтневого дебюту у відборі на ЧС-2026 проти Ісландії (5:3). У поточному сезоні гравець житомирського клубу провів 9 матчів, у яких відзначився 2 голами та 3 асистами.
Нагадаємо, з 25 вересня до 5 жовтня збірна України проведе одразу чотири матчі в рамках Ліги націй УЄФА сезону 2026/27.
- 25 вересня. Угорщина – Україна
- 28 вересня. Грузія – Україна
- 2 жовтня. Україна – Північна Ірландія
- 5 жовтня. Україна – Угорщина
Раніше ми писали, що поза складом збірної також опинилися Артем Довбик та Олександр Андрієвський.