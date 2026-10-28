После провала на старте: стало известно, кто будет тренировать "Манчестер Юнайтед" в матче с "Челси"

Каррик будет работать с командой и дальше

Майкл Каррик останется главным тренером "Манчестер Юнайтед" на ближайший поединок против "Челси". Руководство клуба решило предоставить 45-летнему наставнику возможность исправить ситуацию после неудачного старта сезона.

Во вторник Каррик провел тренировку команды. "Дьяволы" попытаются прервать серию из восьми матчей без побед во всех турнирах в субботнем выездном поединке на "Стэмфорд Бридж".

После домашнего поражения от "Борнмута" со счетом 0:3 будущее тренера оказалось под вопросом. Пока команда занимает место только на одну ступеньку выше зоны вылета.

Как герой прошлого сезона оказался в шаге от увольнения

Каррик возглавил "Манчестер Юнайтед" в статусе исполняющего обязанности в январе после ухода Рубена Аморима. В мае англичанина назначили полноценным главным тренером после того, как команда благодаря сильному отрезку сезона финишировала третьей и квалифицировалась в Лигу чемпионов.

Однако в текущем чемпионате результаты резко ухудшились: "Юнайтед" одержал лишь одну победу в восьми матчах Премьер-лиги.

Ситуацию усложнили и публичные конфликты внутри клуба. После поражения от мадридского "Атлетико" защитник Лисандро Мартинес подверг критике руководство за недостаточные инвестиции. Впоследствии Бруну Фернандеш выразил претензии к тактике Каррика после разгрома от "Комо" в следующем матче Лиги чемпионов.

В игре против "Борнмута" капитан "Юнайтед" остался в запасе и так и не вышел на поле.

Болельщики поддержали тренера после поражения

После финального свистка болельщики "Манчестер Юнайтед" скандировали имя Каррика, когда тот направлялся в тоннель. После его ухода трибуны переключились на освистку футболистов. Тренер в ответ жестом поблагодарил сектор за поддержку.

"Это не было моим прощанием", – заявил Каррик в эфире Sky Sports.

Он также признал, что команда переживает сложный период, результаты и качество игры не соответствуют ожиданиям.

Кто может заменить Каррика?

Среди возможных кандидатов на пост тренера фигурируют такие специалисты как Эдди Гау, Юлиан Нагельсманн и Унаи Эмери, ныне работающий с "Астон Виллой".

Гау покинул "Ньюкасл" прошлым летом, однако его контрактные обстоятельства могут усложнить назначение: клуб, который пригласит англичанина, должен выплатить "сорокам" многомиллионную компенсацию.

Нагельсманн, по данным источников, знает о заинтересованности "Манчестер Юнайтед". Потенциальный переход Эмери также может оказаться сложным, поскольку испанец находится на контракте с "Астон Виллой".