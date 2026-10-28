Після провалу на старті: стало відомо, хто тренуватиме "Манчестер Юнайтед" в матчі з "Челсі"

Каррік працюватиме з командою і далі

Майкл Каррік залишиться головним тренером "Манчестер Юнайтед" на найближчий поєдинок проти "Челсі". Керівництво клубу вирішило надати 45-річному наставнику можливість виправити ситуацію після невдалого старту сезону.

У вівторок Каррік провів тренування команди. "Дияволи" спробують перервати серію з восьми матчів без перемог у всіх турнірах у суботньому виїзному поєдинку на "Стемфорд Брідж".

Після домашньої поразки від "Борнмута" з рахунком 0:3 майбутнє тренера опинилося під питанням. Наразі команда посідає місце лише на одну сходинку вище зони вильоту.

Як герой минулого сезону опинився за крок до звільнення

Каррік очолив "Манчестер Юнайтед" у статусі виконувача обов’язків у січні після відходу Рубена Аморіма. У травні англійця призначили повноцінним головним тренером після того, як команда завдяки сильному відрізку сезону фінішувала третьою та кваліфікувалася до Ліги чемпіонів.

Однак у поточному чемпіонаті результати різко погіршилися: "Юнайтед" здобув лише одну перемогу у восьми матчах Прем’єр-ліги.

Ситуацію ускладнили й публічні конфлікти всередині клубу. Після поразки від мадридського "Атлетіко" захисник Лісандро Мартінес розкритикував керівництво за недостатні інвестиції. Згодом Бруну Фернандеш висловив претензії до тактики Карріка після розгрому від "Комо" у наступному матчі Ліги чемпіонів.

У грі проти "Борнмута" капітан "Юнайтед" залишився в запасі та так і не вийшов на поле.

Уболівальники підтримали тренера після поразки

Після фінального свистка вболівальники "Манчестер Юнайтед" скандували ім’я Карріка, коли той прямував до тунелю. Після його відходу трибуни переключилися на освистування футболістів. Тренер у відповідь жестом подякував сектору за підтримку.

"Це не було моїм прощанням", - заявив Каррік в ефірі Sky Sports.

Він також визнав, що команда переживає складний період, а результати та якість гри не відповідають очікуванням.

Хто може замінити Карріка?

Серед можливих кандидатів на посаду тренера фігурують такі фахівці як Едді Гау, Юліан Нагельсманн та Унаї Емері, який нині працює з "Астон Віллою".

Гау залишив "Ньюкасл" минулого літа, однак його контрактні обставини можуть ускладнити призначення: клуб, який запросить англійця, має виплатити "сорокам" багатомільйонну компенсацію.

Нагельсманн, за даними джерел, знає про зацікавленість "Манчестер Юнайтед". Потенційний перехід Емері також може бути складним, оскільки іспанець перебуває на контракті з "Астон Віллою".