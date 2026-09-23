После коллапса против Украины: звезда сборной Дании расторг контракт с клубом

Драма в поединке против сборной Украины

Роковой эпизод произошел во время товарищеской встречи Дании и Украины летом 2026 года. На 65-й минуте 34-летний хавбек внезапно схватился за сердце и упал на газон.

Игроки обеих команд сразу же взяли Эриксена в кольцо, чтобы закрыть его от телекамер. Игру вынужденно остановили, а футболиста срочно доставили в больницу на карете скорой.

Впоследствии игрок очнулся, но с тех пор больше не появлялся на поле.

Второй коллапс в карьере и выступления за немцев

Это уже второй подобный случай в жизни полузащитника. Впервые остановка сердца у него произошла во время Евро-2020 в июне 2021-го в матче против Финляндии.

После того инцидента Эриксена имплантировали кардиовертер-дефибриллятор. Из-за наличия этого устройства ему пришлось оставить миланский "Интер", поскольку правила Серии А запрещают играть с дефибриллятором.

Датчанин присоединился к немецкой команде в сентябре 2025-го года, успел провести 34 матча, забить 3 гола и отдать 10 результативных передач в составе "волков".

Решение футболиста

Нынешний сезон "Вольфсбург" проводит во Второй Бундеслиге, куда выбыл по итогам кампании-2025/26, однако Эриксен оставался вне заявки на все матчи.

"Пока для меня важно быть рядом с семьей в Дании. Я рад, что нам удалось вместе найти решение. Знаю, что клуб сейчас в надежных руках и убежден, что вас ждет успешное будущее", - заявил Кристиан Эриксен.

Спортивный директор клуба Дитер Гекинг подчеркнул, что немецкая сторона предоставила игроку полную свободу в принятии решения по его будущему.