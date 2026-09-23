Після колапсу проти України: зірка збірної Данії розірвав контракт з клубом
Данський півзахисник Крістіан Еріксен достроково припинив співпрацю з німецьким "Вольфсбургом". Рішення ухвалили за згодою сторін після лякаючого інциденту в контрольному матчі проти збірної України.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт "Вольфсбурга".
Драма в поєдинку проти збірної України
Фатальний епізод стався під час товариської зустрічі Данії та України влітку 2026-го року. На 65-й хвилині 34-річний хавбек раптово схопився за серце та впав на газон.
Гравці обох команд одразу взяли Еріксена у кільце, щоб закрити його від телекамер. Гру вимушено зупинили, а футболіста терміново доправили до лікарні на кареті швидкої.
Згодом гравець прийшов до тями, але відтоді більше не з'являвся на полі.
Другий колапс у кар'єрі та виступи за німців
Це вже другий подібний випадок у житті півзахисника. Вперше зупинка серця у нього сталася під час Євро-2020 у червні 20210го року в матчі проти Фінляндії.
Після того інциденту Еріксену імплантували кардіовертер-дефібрилятор. Через наявність цього пристрою йому довелося залишити міланський "Інтер", оскільки правила Серії А забороняють грати з дефібрилятором.
Данець приєднався до німецької команди у вересні 2025-го року, встиг провести 34 матчі, забити 3 голи та віддати 10 результативних передач в складі "вовків".
Рішення футболіста
Нинішній сезон "Вольфсбург" проводить у Другій Бундеслізі, куди вибув за підсумками кампанії-2025/26, однак Еріксен залишався поза заявкою на всі матчі.
"Наразі для мене важливо бути поруч із родиною в Данії. Я радий, що нам вдалося разом знайти рішення. Знаю, що клуб зараз у надійних руках і переконаний, що на вас чекає успішне майбутнє", - заявив Крістіан Еріксен.
Спортивний директор клубу Дітер Гекінг підкреслив, що німецька сторона надала гравцеві повну свободу у прийнятті рішення щодо його майбутнього
Раніше ми повідомляли, що зірка "Баварії" втрачав свідомість на полі двічі за три дні.