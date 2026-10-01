После 23 лет: Роналду завершил карьеру в сборной Португалии.

Скандальный демарш и решение Жорже Жезуса

Последними для Роналду в футболке "команды избранных" стали 67 минут в матче против Уэльса. После этого нападающий просидел весь поединок против Норвегии на скамье запасных, выразив публичное недовольство.

Ситуация окончательно накалилась 30 сентября. Во время пресс-конференции наставник португальцев Жорже Жезуш объявил, что Криштиану не попадет в состав и на предстоящий матч против Дании. Тренер подчеркнул, что уважает статус звездного игрока, но решение по составу принимает исключительно сам.

В ответ на это Роналду устроил демарш:

форвард сразу покинул расположение сборной и на частном самолете вылетел в Мадрид;

Криштиану выступил с кратким обращением, в котором пообещал "когда-нибудь рассказать португальцам всю правду";

португальские издания утверждают, что речь идет об окончательном, а не о временном, решении.

Эпоха Роналду в сборной: рекорды и трофеи

Криштиану Роналду защищал цвета национальной команды более 23 лет - его дебют состоялся еще 20 августа 2003 года в товарищеском поединке против Казахстана.

За это время легендарный нападающий вошел в историю мирового футбола. Роналду сыграл за Португалию 234 матча и забил 146 голов, что является абсолютным рекордом сборной.

С португальцами Роналду торжествовал на чемпионате Европы-2016, а также дважды становился победителем Лиги наций УЕФА.