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Футбол 01 октября 2026, 07:47

После 23 лет: Роналду завершил карьеру в сборной Португалии.

Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Криштиану покинул расположение сборной (Фото: cristiano, Instagram)
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Легендарный нападающий Криштиану Роналду окончательно прекратил выступления за сборную Португалии. Решение 41-летнего форварда является окончательным и безвозвратным после конфликта с главным тренером Жорже Жезусом.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на издание O Jogo.

Скандальный демарш и решение Жорже Жезуса

Последними для Роналду в футболке "команды избранных" стали 67 минут в матче против Уэльса. После этого нападающий просидел весь поединок против Норвегии на скамье запасных, выразив публичное недовольство.

Ситуация окончательно накалилась 30 сентября. Во время пресс-конференции наставник португальцев Жорже Жезуш объявил, что Криштиану не попадет в состав и на предстоящий матч против Дании. Тренер подчеркнул, что уважает статус звездного игрока, но решение по составу принимает исключительно сам.

В ответ на это Роналду устроил демарш:

  • форвард сразу покинул расположение сборной и на частном самолете вылетел в Мадрид;
  • Криштиану выступил с кратким обращением, в котором пообещал "когда-нибудь рассказать португальцам всю правду";
  • португальские издания утверждают, что речь идет об окончательном, а не о временном, решении.

Эпоха Роналду в сборной: рекорды и трофеи

Криштиану Роналду защищал цвета национальной команды более 23 лет - его дебют состоялся еще 20 августа 2003 года в товарищеском поединке против Казахстана.

За это время легендарный нападающий вошел в историю мирового футбола. Роналду сыграл за Португалию 234 матча и забил 146 голов, что является абсолютным рекордом сборной.

С португальцами Роналду торжествовал на чемпионате Европы-2016, а также дважды становился победителем Лиги наций УЕФА.

Ранее мы рассказали, с чего начался конфликт между Роналдом и Жезушем в сборной Португалии.

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