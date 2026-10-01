Після 23 років: Роналду завершив карʼєру в збірній Португалії

Скандальний демарш та рішення Жорже Жезуса

Останніми для Роналду у футболці "команди обраних" стали 67 хвилин у матчі проти Уельсу. Після цього нападник просидів увесь поєдинок проти Норвегії на лаві запасних, висловивши публічне невдоволення.

Ситуація остаточно загострилася 30 вересня. Під час пресконференції керманич португальців Жорже Жезуш оголосив, що Кріштіану не потрапить до складу і на майбутній матч проти Данії. Тренер підкреслив, що поважає статус зіркового гравця, але рішення щодо складу приймає виключно сам.

У відповідь на це Роналду влаштував демарш:

форвард одразу залишив розташування збірної та на приватному літаку вилетів до Мадрида;

Кріштіану виступив із коротким зверненням, у якому пообіцяв "колись розповісти португальцям усю правду";

португальські видання стверджують, що йдеться про остаточне, а не тимчасове, рішення.

Епоха Роналду в збірній: рекорди та трофеї

Кріштіану Роналду захищав кольори національної команди понад 23 роки - його дебют відбувся ще 20 серпня 2003-го року в товариському поєдинку проти Казахстану.

За цей час легендарний нападник увійшов в історію світового футболу. Роналду зіграв за Португалію 234 матчі та забив 146 голів, що є абсолютним рекордом збірної.

Із португальцями Роналду тріумфував на чемпіонаті Європи-2016, а також двічі ставав переможцем Ліги націй УЄФА.