Поддержка в Норвегии: фанаты "Баварии" вывесили флаг Украины на матче Лиги чемпионов

Украинский флаг на секторе "Баварии"

Фанаты мюнхенского гранда поддержали свою команду во время выездного матча Лиги чемпионов против норвежского "Викинга". Также на своем секторе они вывесили флаг Украины.

Сине-желтый флаг попал в телевизионную трансляцию поединка, который проходил в норвежском городе Ставангер. Знамя разместили на трибуне, где находились болельщики немецкого клуба.

Чем завершился матч

Поединок второго тура основного этапа Лиги чемпионов в Ставангере завершился результативной ничьей – 3:3. Хозяева повели 2:0 после первого тайма, однако мюнхенцы сумели переломить ход встречи.

Гарри Кейн оформил дубль, а еще один гол в составе "Баварии" забил Луис Диас. Впрочем, удержать победу гостям не удалось: "Викинг" сравнял счет на 90-й минуте.

Дополнительные проблемы мюнхенцам создал Майкл Олисе, получивший красную карточку.