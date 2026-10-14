Підтримка в Норвегії: фанати "Баварії" вивісили прапор України на матчі Ліги чемпіонів

Український прапор на секторі "Баварії"

Фанати мюнхенського гранда підтримали свою команду під час виїзного матчу Ліги чемпіонів проти норвезького "Вікінга". Також на своєму секторі вони вивісили і прапор України.

Синьо-жовтий стяг потрапив у телевізійну трансляцію поєдинку, який відбувався в норвезькому місті Ставангер. Прапор розмістили на трибуні, де перебували вболівальники німецького клубу.

Чим завершився матч

Поєдинок другого туру основного етапу Ліги чемпіонів у Ставангері завершився результативною нічиєю - 3:3. Господарі повели 2:0 після першого тайму, однак мюнхенці зуміли переломити хід зустрічі.

Гаррі Кейн оформив дубль, а ще один гол у складі "Баварії" забив Луїс Діас. Утім, утримати перемогу гостям не вдалося: "Вікінг" зрівняв рахунок на 90-й хвилині.

Додаткові проблеми мюнхенцям створив Майкл Олісе, який отримав червону картку.