Первая для Ираолы: "Ливерпуль" одержал волевую победу над "Атлетико"

Лига чемпионов-2026/27. Общий этап, 1-й тур

"Ливерпуль" – "Атлетико" Мадрид – 2:1 (1:1, 1:0)

Голы: Собослай, 40, Макаллистер, 50 – Льоренте, 17.

Доминация Льоренте на "Энфилде"

Первый тайм можно было четко разделить на две неравные половины, разделенные именно голом Льоренте. До пропущенного гола "Ливерпуль" действовал агрессивно, дав и провоцировал ошибки со стороны гостей. Однако "красным" не хватало последнего паса или же банальной точности.

"Атлетико" забил чуть ли не первым ударом - Альварес вывел Льоренте на ударную позицию, и Маркус забил уже пятый гол в ворота "Ливерпуля" (все эти голы он забивал именно на "Энфилде").

После этого "матрасники" сели поглубже, отдали мяч хозяевам – и "Ливерпуль" вдруг потерял всю остроту. Однако на перерыв команды все же ушли при равном счете – "красные" в эпизоде снова классно сыграли в прессинге, Араухо отдал шикарный пас, а Собослай хладнокровно переиграл Облака.

Быстрый гол решил все

Старт второго тайма стал холодным душем для Диего Симеоне и его команды – уже на 50-й минуте они пропустили во второй раз. Это Алексис Макаллистер приложился с левой ноги и пробил без шансов для Облака.

После этого игра постепенно успокоилась. И хотя в какой-то момент "Атлетико" удалось поджать "Ливерпуль", команда Ираолы не только уверенно отыграла в защите – но и в конце матча снова отвел игру от собственных ворот.

Уже в компенсированное время "Атлетико" взял мяч под полный контроль, однако создать хотя бы голевой момент им не удалось. В итоге финальный свисток зафиксировал волевую победу "Ливерпуля".