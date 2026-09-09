Перша для Іраоли: "Ліверпуль" здобув вольову перемогу над "Атлетико"

Ліга чемпіонів-2026/27. Загальний етап, 1-й тур

"Ліверпуль" - "Атлетико" Мадрид - 2:1 (1:1, 1:0)

Голи: Собослай, 40, Макаллістер, 50 - Льоренте, 17.

Домінація Льоренте на "Енфілді"

Перший тайм можна було чітко розділити на дві нерівні половини, які розділив саме гол Льоренте. До пропущеного голу "Ліверпуль" діяв агресивно, тиснув та провокував помилки з боку гостей. Проте "червоним" не вистачало останнього пасу або ж банальної точності.

Натомість "Атлетико" забив ледь не першим ударом - Альварес вивів Льоренте на ударну позицію, і Маркус забив вже п'ятий гол у ворота "Ліверпуля" (всі ці голи він забивав саме на "Енфілді").

Після цього "матрацники" сіли глибше, віддали м'яч господарям - і "Ліверпуль" раптом втратив всю гостроту. Проте на перерву команди все ж пішли за рівного рахунку - "червоні" в епізоді знову класно зіграли в пресингу, Араухо віддав шикарний пас, а Собослай холоднокровно переграв Облака.

Швидкий гол вирішив все

Старт другого тайму став холодним душем для Дієго Сімеоне та його команди - вже на 50-й хвилині вони пропустили вдруге. Це Алексіс Макаллістер приклався з лівої ноги та пробив без шансів для Облака.

Після цього гра поступово заспокоїлась. І хоча в якийсь момент "Атлетико" вдалося підтиснути "Ліверпуль", команда Іраоли не лише впевнено відіграла в захисті - але й наприкінці матчу знову відвів гру від власних воріт.

Вже в компенсований час "Атлетико" забрав м'яч під повний контроль, проте створити бодай гольовий момент їм не вдалося. В підсумку фінальний свисток зафіксував вольову перемогу "Ліверпуля".