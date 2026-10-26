Перелом от Беккенбауэра и контроль КГБ: откровение Йожефа Сабо о сборной СССР

Надзор КГБ за границей

По словам Сабо, киевским игрокам в сборной СССР приходилось значительно сложнее, поскольку предпочтение всегда отдавалось представителям московских клубов. Помимо футбольного давления, игроки ощущали и постоянный внешний контроль со стороны советских спецслужб.

"В те годы международные поездки сборной были совсем другими, чем сейчас. Мы находились под постоянным наблюдением, самостоятельно почти никуда не могли пойти. Во время зарубежных турне с нами ездили представители КГБ, которые контролировали игроков. Сейчас трудно представить, насколько ограниченной была личная жизнь футболиста", - вспоминает легенда.

Сломанная нога в полуфинале ЧМ-1966

Сабо выступал на ЧМ-1966, где сборная СССР дошла до полуфинала. Самым большим разочарованием на мундиале для Сабо стал драматический эпизод именно в полуфинальном матче против сборной ФРГ.

"В матче против сборной ФРГ я получил серьезную травму ноги. Помню эпизод с Францем Беккенбауэром: я пошел в подкат, он перепрыгивал через меня, но все же наступил мне на ногу - и я получил перелом. Несмотря на это, я доиграл тот матч до финального свистка, поскольку замен тогда не было, после чего уже не мог выходить на поле", - поделился Сабо.

Йожеф Сабо выступал за сборную СССР с 1965 по 1972 год, провел 40 матчей, в которых забил 8 голов.