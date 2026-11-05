Паулу Фонсека возглавил "Спортинг": португалец подписал контракт до 2030 года

Детали перехода Фонсеки в "Спортинг"

Португальский специалист вернулся на Родину после 10-летнего перерыва. В последний раз он тренировал клуб из своей страны еще в 2016: тогда вместе с "Брагой" Фонсека выиграл Кубок Португалии, после чего возглавил донецкий "Шахтер".

"У меня очень мотивирующая задача: построить команду, которая будет играть в футбол, которым будут гордиться все болельщики "Спортинга", – заявил новый наставник лиссабонцев.

Паулу Фонсека возглавил "Споритнг" (фото: CP Sporting Lissabon)

Для Фонсеки это не просто очередной этап тренерской карьеры. Он является поклонником "Спортинга" с детства и не скрывал, что приглашение от родного клуба стало исполнением его давней мечты.

Что известно о возвращении Фонсеки в Португалию

Последним местом работы 53-летнего тренера был французский "Лион", возглавляемый им в январе 2025 года. Под его руководством команда заняла третье место в Лиге 1 после девяти туров сезона-2026/27.

За досрочное прекращение контракта с французским клубом "Спортинг" выплатил компенсацию в размере 5 млн евро.

До переезда во Францию Фонсека работал с "Шахтером", "Ромой", "Лиллем" и "Миланом". Во главе донецкого клуба он трижды подряд выигрывал чемпионат Украины (2017, 2018, 2019), а также трижды завоевал Кубок Украины.

В Португалии специалист ранее тренировал "Пасуш де Феррейра", "Порту" и "Брагу", с которой выиграл Кубок страны в сезоне 2015/16. Дебютировать во главе "Спортинга" Фонсека должен 7 ноября в домашнем матче чемпионата Португалии против "Морейренсе".