Паулу Фонсека возглавил "Спортинг": португалец подписал контракт до 2030 года
Паулу Фонсека официально стал главным тренером лиссабонского "Спортинга". Португальский специалист подписал контракт с клубом до июня 2030 года. В этой должности он сменил Руя Боржеша.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный аккаунт "Спортинга" в соцсети X.
Детали перехода Фонсеки в "Спортинг"
Португальский специалист вернулся на Родину после 10-летнего перерыва. В последний раз он тренировал клуб из своей страны еще в 2016: тогда вместе с "Брагой" Фонсека выиграл Кубок Португалии, после чего возглавил донецкий "Шахтер".
"У меня очень мотивирующая задача: построить команду, которая будет играть в футбол, которым будут гордиться все болельщики "Спортинга", – заявил новый наставник лиссабонцев.
Для Фонсеки это не просто очередной этап тренерской карьеры. Он является поклонником "Спортинга" с детства и не скрывал, что приглашение от родного клуба стало исполнением его давней мечты.
Что известно о возвращении Фонсеки в Португалию
Последним местом работы 53-летнего тренера был французский "Лион", возглавляемый им в январе 2025 года. Под его руководством команда заняла третье место в Лиге 1 после девяти туров сезона-2026/27.
За досрочное прекращение контракта с французским клубом "Спортинг" выплатил компенсацию в размере 5 млн евро.
До переезда во Францию Фонсека работал с "Шахтером", "Ромой", "Лиллем" и "Миланом". Во главе донецкого клуба он трижды подряд выигрывал чемпионат Украины (2017, 2018, 2019), а также трижды завоевал Кубок Украины.
В Португалии специалист ранее тренировал "Пасуш де Феррейра", "Порту" и "Брагу", с которой выиграл Кубок страны в сезоне 2015/16. Дебютировать во главе "Спортинга" Фонсека должен 7 ноября в домашнем матче чемпионата Португалии против "Морейренсе".