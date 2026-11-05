Паулу Фонсека очолив "Спортінг": португалець підписав контракт до 2030 року

Деталі переходу Фонсеки до "Спортінга"

Португальський фахівець повернувся на Батьківщину після 10-річної перерви. Востаннє він тренував клуб зі своєї країни ще у 2016: тоді разом із "Брагою" Фонсека виграв Кубок Португалії, після чого очолив донецький "Шахтар".

"Маю надзвичайно мотивуюче завдання: побудувати команду, яка гратиме у футбол, яким пишатимуться всі вболівальники "Спортінга", – заявив новий наставник лісабонців.

Паулу Фонсека очолив "Спорітнг" (фото: CP Sporting Lissabon)

Для Фонсеки це не просто черговий етап тренерської кар'єри. Він є прихильником "Спортінга" з дитинства та не приховував, що запрошення від рідного клубу стало здійсненням його давньої мрії.

Що відомо про повернення Фонсеки до Португалії

Останнім місцем роботи 53-річного тренера був французький "Ліон", який він очолив у січні 2025 року. Під його керівництвом команда посіла третє місце в Лізі 1 після дев'яти турів сезону-2026/27.

За дострокове припинення контракту з французьким клубом "Спортінг" виплатив компенсацію в розмірі 5 млн євро.

До переїзду у Францію Фонсека працював із "Шахтарем", "Ромою", "Ліллем" та "Міланом". На чолі донецького клубу він тричі поспіль вигравав чемпіонат України (2017, 2018, 2019), а також тричі здобував Кубок України.

У Португалії фахівець раніше тренував "Пасуш де Феррейра", "Порту" та "Брагу", з якою виграв Кубок країни у сезоні-2015/16. Дебютувати на чолі "Спортінга" Фонсека має 7 листопада в домашньому матчі чемпіонату Португалії проти "Морейренсе".