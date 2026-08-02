Парад шедевров в Одессе: "Полесье" в матче с голами-красавцами одолело "Черноморец" в УПЛ (видео)

УПЛ, 1-й тур

"Черноморец" – "Полесье" – 1:2

Голы: Робакидзе, 13 – Велетень, 32, Краснопир, 51

"Пушки" в первом тайме

Житомиряне, уже успевшие пережить первый шок в сезоне, вылетев из Лиги конференций , стремились реабилитироваться в дебютном матче внутреннего первенства.

Первый тайм прошел при их тотальном преимуществе, однако счет неожиданно открыли одесситы. На 13-й минуте в первой же острой контратаке грузинский легионер "Черноморца" Гиорги Робакидзе протянул мяч и нанес коварный дальний удар. Голкипер гостей Георгий Бущан явно прозевал этот выстрел - 1:0 в пользу "Черноморца".

После пропущенного мяча "Полесье" зажило соперника на его половине поля и на 32-й минуте восстановило статус-кво – Владислав Велетень красивым обводным ударом попал в дальний угол.

До перерыва у житомирян было еще несколько моментов, чтобы выйти вперед, но на отдых команды ушли при ничейном результате – 1:1.

Решающий удар Краснопира

Впрочем, уже в начале второго тайма житомиряне материализовали свое преимущество в забитый мяч. На 51-й минуте только что вышедший на замену Игорь Краснопир головой замкнул точную подачу Велетня с левого фланга и вывел "Полесье" вперед.

Одесситы пытались отвечать острыми выпадами (в частности, опасный удар Виталия Фарасеенко парировал Бущан), однако гости полностью контролировали ход игры. Житомиряне, которые имели еще несколько прекрасных возможностей увеличить преимущество усилиями Александра Назаренко и Максима Брагару, уверенно довели матч до победного финала.