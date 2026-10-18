Пять голов, два пенальти и нервный финал: чем завершился матч "Милан" – "Аталанта"

Три гола "Милана" и два пенальти

Счет в поединке открыл Гонсалу Рамуш, на 24-й минуте реализовавший одиннадцатиметровый удар.

Перед перерывом преимущество хозяев удвоил Адриен Рабьо, отличившись на 43-й минуте.

В начале второго тайма "Милан" получил еще один шанс забить с пенальти. Однако в этот раз Рамуш не сумел переиграть вратаря соперников.

Неудача не помешала хозяевам увеличить преимущество. Уже через минуту на 58-й Марио Хила отличился после подачи углового и сделал счет 3:0.

"Аталанта" чуть не спасла матч

Несмотря на значительное отставание, гости не прекратили борьбу. На 66-й минуте Джанлука Гаэтано сократил разницу в счете, поразив ворота соперника с близкого расстояния.

Еще через 15 минут Никола Крстович забил второй мяч "Аталанты", вернув интригу в поединок.

В заключительные минуты бергамаски пытались сравнять счет, однако "Милан" сумел удержать победу.

Благодаря этому результату команда набрала 15 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А. "Аталанта" имеет девять баллов и находится на десятой строчке.

"Милан" – "Аталанта" – 3:2 (2:0)

Голы: Рамуш, 24 (пен.), Рабио, 43, Хила, 58 – Гаэтано, 66, Крстович, 81