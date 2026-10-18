П'ять голів, два пенальті та нервовий фінал: чим завершився матч "Мілан" – "Аталанта"

Три голи "Мілана" та два пенальті

Рахунок у поєдинку відкрив Гонсалу Рамуш, який на 24-й хвилині реалізував одинадцятиметровий удар.

Перед перервою перевагу господарів подвоїв Адрієн Рабйо, відзначившись на 43-й хвилині.

На початку другого тайму "Мілан" отримав ще один шанс забити з пенальті. Однак цього разу Рамуш не зумів переграти воротаря суперників.

Невдача не завадила господарям збільшити перевагу. Вже за хвилину, на 58-й, Маріо Хіла відзначився після подачі кутового та зробив рахунок 3:0.

"Аталанта" ледь не врятувала матч

Попри значне відставання, гості не припинили боротьбу. На 66-й хвилині Джанлука Гаетано скоротив різницю в рахунку, вразивши ворота суперника з близької відстані.

Ще через 15 хвилин Нікола Крстович забив другий м'яч "Аталанти", повернувши інтригу в поєдинок.

У заключні хвилини бергамаски намагалися зрівняти рахунок, проте "Мілан" зумів втримати перемогу.

Завдяки цьому результату команда набрала 15 очок і посідає четверте місце в турнірній таблиці Серії А. "Аталанта" має дев'ять балів та перебуває на десятій сходинці.

"Мілан" – "Аталанта" – 3:2 (2:0)

Голи: Рамуш, 24 (пен.), Рабйо, 43, Хіла, 58 – Гаетано, 66, Крстович, 81