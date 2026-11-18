Мендоса получил травму во время выступлений за сборную

По словам журналиста, повреждение лодыжки венесуэлец получил во время матча за национальную команду. Из-за проблем со здоровьем он досрочно покинул расположение сборной Венесуэлы.

По возвращении в "Шахтер" футболист прошел углубленное медицинское обследование. Его результаты показали, что процесс восстановления продлится больше месяца.

"Вингер досрочно покинул лагерь сборной Венесуэлы. Вернувшись в расположение клуба, он прошел углубленное обследование. И вот, насколько известно мне, на восстановление игроку теперь уйдет больше месяца", - сообщил Бурбас.

Статистика Мендосы в сезоне

Таким образом, Мендоса уже не сможет помочь "горнякам" в оставшихся матчах для команды в 2026-м году.

В этом сезоне венесуэльский вингер провел за донецкий клуб 15 поединков во всех турнирах. На его счету три забитых мяча и одна результативная передача.