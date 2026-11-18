Мендоса отримав травму під час виступів за збірну

За словами журналіста, пошкодження щиколотки венесуелець отримав під час матчу за національну команду. Через проблеми зі здоров'ям він достроково залишив розташування збірної Венесуели.

Після повернення до "Шахтаря" футболіст пройшов поглиблене медичне обстеження. Його результати показали, що процес відновлення триватиме понад місяць.

"Вінгер дочасно залишив табір збірної Венесуели. Повернувшись у розташування клубу, він пройшов поглиблене обстеження. І от, наскільки відомо мені, на відновлення гравцю тепер знадобиться більше місяця", - повідомив Бурбас.

Статистика Мендоси в сезоні

Таким чином, Мендоса вже не зможе допомогти "гірникам" у матчах, що залишилися для команди у 2026-му році.

У поточному сезоні венесуельський вінгер провів за донецький клуб 15 поєдинків у всіх турнірах. На його рахунку три забиті м'ячі та одна результативна передача.