Последний шанс для Мальдеры: где и когда смотреть матч Украина - Грузия в Лиге наций

Когда и где состоится встреча

Матч 6-го тура группового этапа состоится на футбольной арене "Кошице" в Словакии. Стартовый свисток раздастся в 21:45 (по киевскому времени) во вторник, 16 ноября.

Главным судьей матча станет арбитр из Словении Мартин Матоша.

Ситуация в таблице и результаты команд

После пяти туров лидером группы F является Пивнина Ирландия с 11 очками. Второе место занимает Венгрия с 10 очками. Сборная Украины с 4 очками занимает третье место.

Сборная Грузии имеет в активе два очка и занимает последнее место в квартете. Впрочем, в случае победы над "сине-желтыми" Сакартвело поднимется на третье место и сбросит Украину в дивизион C.

Следует отметить, что в последних четырех матчах сборная Украины не побеждала, а три последних матча закончились для "сине-желтых" поражениями.

Впрочем, ситуация в Грузии не лучше – команда впервые в истории не забивает в пяти матчах подряд. Да и всего за последние 13 матчей "крестоносцы" имеют в активе только две победы.

Кадровая ситуация в состоянии сборных

Кадровая ситуация в сборной осталась неизменной по сравнению с матчем против Северной Ирландии. А именно "сине-желтые" не могут рассчитывать на помощь Виктора Цыганкова, Александра Зубкова, Михаила Мудрика и Матвея Пономаренко.

Есть серьезные кадровые потери и грузины. В матче против Украины главный тренер Рамаз Сванадзе не может рассчитывать на свою главную звезду – Хвичу Кварацхелию. Но также недоступны для игры Сандро Алтунашвили и Георгий Цитаишвили.

История встреч

В общей сложности Украина и Грузия играли между собой 12 матчей - и "сине-желтые" пока ни разу не проигрывали в них. Впрочем, стоит отметить – в последних двух матчах с Грузией Украина тоже не может и победить.

В активе нашей национальной команды - семь побед и пять ничьих. Ну и стоит отметить, что матчи между нашими сборными всегда были равными – единственный разгром был зафиксирован в 1998 году, когда "сине-желтые" победили со счетом 4:0.

Официальная инфографика от транслятора

Где смотреть матч Северная Ирландия – Украина

Заключительный матч розыгрыша Лиги наций между сборными Украины и Грузии в этом году эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO. Игра в Кошице на одноименном стадионе начнется во вторник, 17 ноября, в 21:45 по Киеву.

Поединок можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO по подпискам "Оптимальная", "Спорт" и у всех "MEGOPACK". Кроме того, он будет доступен бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в эфире Т2 и кабельных сетях.

Ведущим предматчевой студии станет Сергей Лукьяненко, а также эксперты Александр Головко и Олег Маслюк. Комментаторами матча станут Виталий Коавченко и Владимир Кириченко.