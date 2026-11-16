Останній шанс для Мальдери: де і коли дивитись матч Україна - Грузія в Лізі націй

Коли та де відбудеться зустріч

Матч 6-го туру групового етапу відбудеться на футбольній арені "Кошице" у Словаччині. Стартовий свисток пролунає о 21:45 (за київським часом) у вівторок, 16 листопада.

Головним суддею матчу стане арбітр зі Словенії Мартін Матоша.

Ситуація в таблиці та результати команд

Після п'яти турів лідером групи F є Півніна Ірландія з 11 очками. Друге місце обіймає Угорщина з 10 очками. Збірна України з 4 очками посідає третє місце.

Збірна Грузії має в активі два очки та обіймає останнє місце в квартеті. Втім, в разі перемоги над "синьо-жовтими", Сакартвело підніметься на третє місце та скине Україну в дивізіон C.

Варто зазначити, що в останніх чотирьох матчах збірна України не перемагала, а три останні матчі закінчились для "синьо-жовтих" поразками.

Втім, ситуація у Грузії не краща - команда вперше в історії не забиває в п'яти матчах поспіль. Та й загалом за останні 13 матчів "хрестоносці" мають в активі лише дві перемоги.

Кадрова ситуація у стані збірних

Кадрова ситуація в збірній лишилася незмінною у порівнянні з матчем проти Північної Ірландії. А саме "синьо-жовті" не можуть розраховувати на допомогу Віктора Циганкова, Олександра Зубкова, Михайла Мудрика та Матвія Пономаренка.

Мають серйозні кадрові втрати і грузини. В матчі проти України головний тренер Рамаз Сванадзе не може розраховувати на свою головну зірку - Хвічу Кварацхелію. Але також недоступні на гру Сандро Алтунашвілі та Георгій Цитаїшвілі.

Історія зустрічей

Загалом Україна та Грузія грали між собою 12 матчів - і "синьо-жовті" поки що жодного разу не програвали в них. Втім, варто зазначити - в останніх двох матчах з Грузією Україна також не може і перемогти.

Загалом в активі нашої національної команди - сім перемог та п'ять нічиїх. Ну і варто відзначити, що матчі між нашими збірними завжди були рівними - єдиний розгром було зафіксовано в 1998-му році, коли "синьо-жовті" перемогли з рахунком 4:0.

Офіційна інфографіка від транслятора

Де дивитися матч Північна Ірландія - Україна

Заключний матч цьогорічного розіграшу Ліги націй між збірними України та Грузії ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO. Гра у Кошице на однойменному стадіоні розпочнеться у вівторок, 17 листопада, о 21:45 за київським часом.

Поєдинок можна буде подивитися на OTT-платформі MEGOGO за передплатами "Оптимальна", "Спорт" і в усіх "MEGOPACK". Окрім того, він буде доступний безплатно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в етері Т2 і кабельних мережах.

Ведучим передматчевої студії стане Сергій Лук'яненко, а також експерти Олександр Головко та Олег Маслюк. Коментаторами матчу стануть Віталій Коавченко та Володимир Кириченко.