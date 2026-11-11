Официально: Гуцуляк подписал контракт с участником Лиги чемпионов

Что известно о трансфере

Алексей Гуцуляк покинул "Полесье" летом 2026 года в статусе свободного агента по истечении срока действия соглашения, которое стороны решили не продлевать. За житомирский клуб вингер выступал в течение двух сезонов, после чего долгое время находился в поисках новой команды.

У Гуцуляка уже был небольшой опыт выступлений за пределами Украины. В сезоне-2016/17 он на правах аренды из львовских "Карпат" защищал цвета "Вильярреала С" – третьей команды испанского клуба.

По словам совладельца "Ордабасы" Бейбита Алибекова, 28-летний украинец станет самым дорогим и высокооплачиваемым футболистом в чемпионате Казахстана.

По информации пресс-службы команды, стороны заключили двухлетнее соглашение.

Перспектива в Лиге чемпионов и когда дебют

Поскольку официальный футбольный сезон в Казахстане уже завершился, Гуцуляк сможет дебютировать за новый клуб в официальных турнирах только в марте 2027 года.

"Ордабасы" завоевал титул чемпиона страны и получил путевку в первый квалификационный раунд Лиги чемпионов. Таким образом, у украинского вингера будет шанс выйти на поле в самом престижном клубном турнире Европы уже в летней квалификации.