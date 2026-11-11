Офіційно: Гуцуляк уклав контракт з учасником Ліги чемпіонів

Що відомо про трансфер

Олексій Гуцуляк залишив "Полісся" влітку 2026 року у статусі вільного агента після завершення терміну дії угоди, яку сторони вирішили не продовжувати. За житомирський клуб вінгер виступав протягом двох сезонів, після чого тривалий час перебував у пошуках нової команди.

Гуцуляк уже мав невеликий досвід виступів за межами України. У сезоні-2016/17 він на правах оренди зі львівських "Карпат" захищав кольори "Вільярреала С" – третьої команди іспанського клубу.

За словами співвласника "Ордабаси" Бейбіта Алібекова, 28-річний українець стане найдорожчим та найбільш високооплачуваним футболістом у чемпіонаті Казахстану.

За інформацією прес-служби команди, сторони уклали дворічну угоду.

Перспектива в Лізі чемпіонів та коли дебют

Оскільки офіційний футбольний сезон у Казахстані вже завершився, Гуцуляк зможе дебютувати за новий клуб у офіційних турнірах лише у березні 2027 року.

"Ордабаси" завоював титул чемпіона країни та здобув путівку до першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Таким чином, український вінгер матиме шанс вийти на поле у найпрестижнішому клубному турнірі Європи вже в літній кваліфікації.