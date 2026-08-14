Новый формат: в УАФ запустили разборы арбитража в УПЛ
Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола вместе с отделом обеспечения арбитража объявил о запуске нового проекта для коммуникации с футбольной общественностью. Теперь болельщики будут получать дополнительные регулярные дополнительные разборы игровых эпизодов УПЛ.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный выпуск судейского корпуса УАФ.
Новые лица и цель проекта
В первом пилотном выпуске новой программы спикерами выступили представители отдела обеспечения арбитража и опытные инструкторы – Андрей Шандор и Виктор Дердо. По замыслу организаторов, такие аналитические обзоры будут выходить регулярно и будут чередоваться с оценками Никогда Риццоли. Состав участников в будущем планируется расширять.
Главная цель инициативы – сделать работу рефери максимально открытой, объяснять малоизвестные аспекты трактовки правил, раскрывать ранее закрытые нюансы профессии и знакомить общество с внутренней экосистемой украинского арбитража.
Почему фол Беловара - это только желтая карточка
Центральной темой разбора по итогам 2-го тура УПЛ стал спорный эпизод в матче между "Вересом" и киевским "Динамо", состоявшемся 9 августа. Болельщики и эксперты активно обсуждали фол центрального защитника динамовцев Кристиана Биловара против нападающего ровенчан Блэра.
Главный эксперт по арбитражу УАФ Никола Риццоли подробно разобрал ситуацию и подтвердил правоту главного рефери, который ограничился предупреждением.
"Биловарь нарушает правила против форварда Вереса Блэра во время развития перспективной атаки в направлении ворот. Ключевым моментом является определение того, как следует квалифицировать это нарушение: срыв перспективной атаки или лишение соперника очевидной возможности забить гол", - пояснил Риццоли.
По словам итальянского специалиста, в этом фоле два из четырех критериев при определении фола были дискуссионными. Во-первых, нарушение произошло на значительном расстоянии от ворот. Во-вторых, повтор из-за ворот четко показывает, что мяч двигался налево, а нападающий – направо, то есть в сторону от траектории полета мяча. Кроме того, в ту же зону смещался другой защитник "Динамо", имевший все шансы вмешаться в эпизод.
Таким образом, желтая карточка Биловара стала абсолютно правильным решением, а система VAR законно ограничилась "тихой" проверкой.
Другие спорные эпизоды
Среди других рассмотренных эпизодов также были:
- Эпизод с пенальти в ворота "Карпат" в матче с ЛНЗ . Арбитр принял правильное решение и по пенальти, и по отсутствию других дисциплинарных санкций.
- Эпизод в матче "Эпицентр" - "Шахтер" . Ошибка арбитра, позволившего продолжить игру после подката от Потрошителя против футболиста "Эпицентра". Правильным решением, по мнению Риццоли, должно быть назначение пенальти, но без дополнительных санкций.
- Еще один эпизод из матча "Верес" - "Динамо" . Риццоли согласился с арбитром матча Алексеем Деревинским по поводу назначения пенальти в ворота "Вереса". Но отметил, что судья также должен был показать нарушителю желтую карточку.
Ранее спортивная редакция Sport RBC.UA подготовила символическую сборную УПЛ по итогам 2-го тура.