Новый формат: в УАФ запустили разборы арбитража в УПЛ

Новые лица и цель проекта

В первом пилотном выпуске новой программы спикерами выступили представители отдела обеспечения арбитража и опытные инструкторы – Андрей Шандор и Виктор Дердо. По замыслу организаторов, такие аналитические обзоры будут выходить регулярно и будут чередоваться с оценками Никогда Риццоли. Состав участников в будущем планируется расширять.

Главная цель инициативы – сделать работу рефери максимально открытой, объяснять малоизвестные аспекты трактовки правил, раскрывать ранее закрытые нюансы профессии и знакомить общество с внутренней экосистемой украинского арбитража.

Почему фол Беловара - это только желтая карточка

Центральной темой разбора по итогам 2-го тура УПЛ стал спорный эпизод в матче между "Вересом" и киевским "Динамо", состоявшемся 9 августа. Болельщики и эксперты активно обсуждали фол центрального защитника динамовцев Кристиана Биловара против нападающего ровенчан Блэра.

Главный эксперт по арбитражу УАФ Никола Риццоли подробно разобрал ситуацию и подтвердил правоту главного рефери, который ограничился предупреждением.

"Биловарь нарушает правила против форварда Вереса Блэра во время развития перспективной атаки в направлении ворот. Ключевым моментом является определение того, как следует квалифицировать это нарушение: срыв перспективной атаки или лишение соперника очевидной возможности забить гол", - пояснил Риццоли.

По словам итальянского специалиста, в этом фоле два из четырех критериев при определении фола были дискуссионными. Во-первых, нарушение произошло на значительном расстоянии от ворот. Во-вторых, повтор из-за ворот четко показывает, что мяч двигался налево, а нападающий – направо, то есть в сторону от траектории полета мяча. Кроме того, в ту же зону смещался другой защитник "Динамо", имевший все шансы вмешаться в эпизод.

Таким образом, желтая карточка Биловара стала абсолютно правильным решением, а система VAR законно ограничилась "тихой" проверкой.

Другие спорные эпизоды

Среди других рассмотренных эпизодов также были: