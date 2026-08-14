Новий формат: в УАФ запустили розбори арбітражу в УПЛ
Комітет арбітрів Української асоціації футболу разом із відділом забезпечення арбітражу оголосив про запуск нового проєкту для комунікації з футбольною громадськістю. Відтепер вболівальники отримуватимуть додаткові регулярні додаткові розбори ігрових епізодів УПЛ.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний випуск суддівського корпусу УАФ.
Нові обличчя та мета проєкту
У першому пілотному випуску нової програми спікерами виступили представники відділу забезпечення арбітражу та досвідчені інструктори - Андрій Шандор і Віктор Дердо. За задумом організаторів, такі аналітичні огляди виходитимуть регулярно та чергуватимуться з оцінками Ніколи Ріццолі. Склад учасників у майбутньому планується розширювати.
Головна мета ініціативи - зробити роботу рефері максимально відкритою, пояснювати маловідомі аспекти трактування правил, розкривати раніше закриті нюанси професії та знайомити загал із внутрішньою екосистемою українського арбітражу.
Чому фол Біловара - це лише жовта картка
Центральною темою розбору за підсумками 2-го туру УПЛ став спірний епізод у матчі між "Вересом" та київським "Динамо", який відбувся 9 серпня. Уболівальники та експерти активно обговорювали фол центрального захисника динамівців Крістіана Біловара проти нападника рівнян Блера.
Головний експерт з арбітражу УАФ Нікола Ріццолі детально розібрав ситуацію та підтвердив правоту головного рефері, який обмежився попередженням.
"Біловар порушує правила проти форварда Вереса Блера під час розвитку перспективної атаки в напрямку воріт. Ключовим моментом є визначення того, як слід кваліфікувати це порушення: зрив перспективної атаки чи позбавлення суперника очевидної можливості забити гол", - пояснив Ріццолі.
За словами італійського фахівця, у цьому фолі два з чотирьох критеріїв при визначенні фолу були дискусійними. По-перше, порушення сталося на значній відстані від воріт. По-друге, повтор з-за воріт чітко показує, що м'яч рухався ліворуч, а нападник - праворуч, тобто вбік від траєкторії польоту м'яча. Крім того, у ту ж зону зміщувався інший захисник "Динамо", який мав усі шанси втрутитися в епізод.
Таким чином, жовта картка Біловару стала абсолютно правильним рішенням, а система VAR законно обмежилася "тихою" перевіркою.
Інші спірні епізоди
Серед інших розглянутих епізодів також були:
- Епізод з пенальті у ворота "Карпат" в матчі з ЛНЗ. Арбітр ухвалив правильне рішення і щодо пенальті, і щодо відсутності інших дисциплінарних санкцій.
- Епізод в матчі "Епіцентр" - "Шахтар". Помилка арбітра, який дозволив продовжити гру після підката від Різника проти футболіста "Епіцентра". Правильним рішенням, на думку Ріццолі, мало би бути призначення пенальті, але без додаткових санкцій.
- Ще один епізод із матча "Верес" - "Динамо". Ріццолі погодився із арбітром матча Олексієм Деревінським щодо призначення пенальті у ворота "Вереса". Але зазначив, що суддя також мав показати порушнику жовту картку.
Раніше спортивна редакція Sport RBC.UA підготувала символічну збірну УПЛ за підсумками 2-го туру.