Новий формат: в УАФ запустили розбори арбітражу в УПЛ

Нові обличчя та мета проєкту

У першому пілотному випуску нової програми спікерами виступили представники відділу забезпечення арбітражу та досвідчені інструктори - Андрій Шандор і Віктор Дердо. За задумом організаторів, такі аналітичні огляди виходитимуть регулярно та чергуватимуться з оцінками Ніколи Ріццолі. Склад учасників у майбутньому планується розширювати.

Головна мета ініціативи - зробити роботу рефері максимально відкритою, пояснювати маловідомі аспекти трактування правил, розкривати раніше закриті нюанси професії та знайомити загал із внутрішньою екосистемою українського арбітражу.

Чому фол Біловара - це лише жовта картка

Центральною темою розбору за підсумками 2-го туру УПЛ став спірний епізод у матчі між "Вересом" та київським "Динамо", який відбувся 9 серпня. Уболівальники та експерти активно обговорювали фол центрального захисника динамівців Крістіана Біловара проти нападника рівнян Блера.

Головний експерт з арбітражу УАФ Нікола Ріццолі детально розібрав ситуацію та підтвердив правоту головного рефері, який обмежився попередженням.

"Біловар порушує правила проти форварда Вереса Блера під час розвитку перспективної атаки в напрямку воріт. Ключовим моментом є визначення того, як слід кваліфікувати це порушення: зрив перспективної атаки чи позбавлення суперника очевидної можливості забити гол", - пояснив Ріццолі.

За словами італійського фахівця, у цьому фолі два з чотирьох критеріїв при визначенні фолу були дискусійними. По-перше, порушення сталося на значній відстані від воріт. По-друге, повтор з-за воріт чітко показує, що м'яч рухався ліворуч, а нападник - праворуч, тобто вбік від траєкторії польоту м'яча. Крім того, у ту ж зону зміщувався інший захисник "Динамо", який мав усі шанси втрутитися в епізод.

Таким чином, жовта картка Біловару стала абсолютно правильним рішенням, а система VAR законно обмежилася "тихою" перевіркою.

Інші спірні епізоди

Серед інших розглянутих епізодів також були: