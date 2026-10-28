"Новый этап": "Ворскла" заинтриговала корреспонденцией в соцсетях

Интригующее заявление

Полтавская "Ворскла" заинтриговала болельщиков сообщением о грядущих переменах. В социальных сетях клуб анонсировал новый этап, не раскрывая подробностей.

"Ворскла. Новый этап. Кое-что меняется. Что-то большое приближается... Мы готовим то, чего Полтава давно ждала!" – говорится в заявлении клубной прессслужбы.

Вернется ли "Ворскла"

Сообщение появилось на фоне сложной ситуации вокруг полтавского клуба. В настоящее время "Ворскла" потеряла профессиональный статус и не представлена ни на одном из уровней украинского футбола.

В то же время клуб пока не уточнил, что именно готовит, так что говорить о конкретных планах рано.

"Ворскла" была основана в 1955 году и имеет значительную историю в украинском футболе. Самым большим достижением полтавчан стала победа в Кубке Украины сезона-2008/09: в финале команда одолела донецкий "Шахтер" со счетом 1:0.

В Полтаве на профессиональном уровне выступает СК "Полтава".