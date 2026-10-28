"Новий етап": "Ворскла" заінтригувала дописом в соцмережах
"Ворскла" опублікувала загадкове повідомлення в соціальних мережах, анонсувавши новий етап у житті клубу. Заява полтавців викликала сподівання вболівальників на повернення команди до професійного футболу.
Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційний акаунт "Ворскли" в Instagram.
Інтригуюча заява
Полтавська "Ворскла" заінтригувала вболівальників повідомленням про майбутні зміни. У соціальних мережах клуб анонсував новий етап, не розкриваючи подробиць.
"Ворскла. Новий етап. Дещо змінюється. Щось велике наближається... Ми готуємо те, на що Полтава давно чекала!" - йдеться в заяві клубної пресслужби.
Чи повернеться "Ворскла"
Повідомлення з’явилося на тлі складної ситуації навколо полтавського клубу. Наразі "Ворскла" втратила професійний статус і не представлена на жодному з рівнів українського футболу.
Водночас клуб поки не уточнив, що саме готує, тож говорити про конкретні плани зарано.
"Ворскла" була заснована у 1955 році та має значну історію в українському футболі. Найбільшим досягненням полтавців стала перемога в Кубку України сезону-2008/09: у фіналі команда здолала донецький "Шахтар" з рахунком 1:0.
Наразі в Полтаві на професійному рівні виступає СК "Полтава".
Раніше ми повідомляли, що "Шахтар" вибив "Динамо" з Кубка України в матчі з двома вилученнями.