"Новий етап": "Ворскла" заінтригувала дописом в соцмережах

Інтригуюча заява

Полтавська "Ворскла" заінтригувала вболівальників повідомленням про майбутні зміни. У соціальних мережах клуб анонсував новий етап, не розкриваючи подробиць.

"Ворскла. Новий етап. Дещо змінюється. Щось велике наближається... Ми готуємо те, на що Полтава давно чекала!" - йдеться в заяві клубної пресслужби.

Чи повернеться "Ворскла"

Повідомлення з’явилося на тлі складної ситуації навколо полтавського клубу. Наразі "Ворскла" втратила професійний статус і не представлена на жодному з рівнів українського футболу.

Водночас клуб поки не уточнив, що саме готує, тож говорити про конкретні плани зарано.

"Ворскла" була заснована у 1955 році та має значну історію в українському футболі. Найбільшим досягненням полтавців стала перемога в Кубку України сезону-2008/09: у фіналі команда здолала донецький "Шахтар" з рахунком 1:0.

Наразі в Полтаві на професійному рівні виступає СК "Полтава".