Новый этап "красных дьяволов": сборную Бельгии возглавит брутальный нидерландец

По информации источника, Королевская бельгийская футбольная ассоциация уже согласовала все детали соглашения с нидерландцем. Официально контракт будет рассчитан до июня 2028-го года.

То есть контракт рассчитан до завершения предстоящего чемпионата Европы, который продлится с 9 июня по 9 июля 2028-го года. В ближайшее время стороны подпишут все необходимые документы, после чего о назначении объявят публично.

Отставка Гарсии после вылета из мундиаля

На тренерском мостике бельгийцев Ван Боммел заменит французского специалиста Руди Гарсию. Руководство бельгийского футбола приняло решение не продолжать сотрудничество с Гарсией сразу же после того, как сборная прекратила борьбу на чемпионате мира-2026 на стадии четвертьфинала.

Кто такой ван Боммел

49-летний нидерландец во время карьеры игрока защищал цвета ПСВ, "Барселоны", "Баварии" и "Милана". А в составе сборной Нидерландов Марк был многолетним капитаном.

Он считался достаточно грубым футболистом, который был готов на многое, чтобы отобрать мяч, из-за чего часто получал красные карточки. На должности главного тренера во взрослом футболе ван Боммел дебютировал в 2018-м году во главе ПСВ.

А последним местом его работы был бельгийский "Антверпен". Специалист прекрасно знаком с местным футболом и потенциалом игроков национальной команды.