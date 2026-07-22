Новий етап "червоних дияволів": збірну Бельгії очолить брутальний нідерландець

За інформацією джерела, Королівська бельгійська футбольна асоціація вже узгодила всі деталі угоди з нідерландцем. Офіційно контракт буде розрахований до червня 2028-го року.

Тобто контракт розрахований до завершення майбутнього чемпіонату Європи, який триватиме з 9 червня по 9 липня 2028-го року. Найближчим часом сторони підпишуть усі необхідні документи, після чого про призначення оголосять оголосять публічно.

Відставка Гарсії після вильоту з мундіалю

На тренерському містку бельгійців Ван Боммел замінить французького фахівця Руді Гарсію. Керівництво бельгійського футболу ухвалило рішення не продовжувати співпрацю з Гарсією одразу після того, як збірна припинила боротьбу на чемпіонаті світу-2026 на стадії чвертьфіналу.

Хто такий ван Боммел

49-річний нідерландець під час кар'єри гравця захищав кольори ПСВ, "Барселони", "Баварії" та "Мілана". А в складі збірної Нідерландів Марк був багаторічним капітаном.

Він вважався досить грубим футболістом, який не цурався жодних засобів для того, аби відібрати м'яч, через що часто отримував червоні картки. На посаді головного тренера в дорослому футболі ван Боммел дебютував в 2018-му році на чолі ПСВ.

А останнім місцем його роботи був бельгійський "Антверпен". Тож фахівець прекрасно обізнаний з місцевим футболом та потенціалом гравців національної команди.