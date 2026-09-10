Норвежский герой: Эдегор принес "Арсеналу" победу над "Наполи"
"Арсенал" начал выступление в новом сезоне Лиги чемпионов по победе над "Наполи". Команда Микеля Артеты на выезде обыграла итальянцев со счетом 1:0, а единственный гол в матче на 75-й минуте забил капитан лондонцев Мартин Эдегор.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
"Арсенал" создавал моменты, но не забивал
Первый тайм на стадионе "Диего Армандо Марадона" завершился без голов. При этом именно Арсенал постепенно завладел инициативой и создал несколько хороших возможностей для взятия ворот.
Один из лучших моментов возник после передачи Букайо Сака на Деклана Райса. Англичанин нашел в штрафной Микеля Мерино, но тот пробил головой прямо в руки Алексу Мерету. Голкипер "Наполи" спас свою команду.
Хозяева тоже имели свои шансы. Раммус Гойлунд пытался использовать пространство за спинами защитников "Арсенала", а Кевин Де Брюйне несколько раз подключался к атакам. В одном из эпизодов бельгиец даже отправил мяч в ворота после атаки, однако момент был остановлен из-за офсайда.
После перерыва Арсенал продолжил контролировать игру. Лондонцы много владели мячом и регулярно приближались к штрафной соперника, но долго не могли превратить преимущество в гол.
Эдегор принес "канонирам" три очка
Развязка наступила на 75-й минуте. Бен Уайт и Кристос Цолис провели быструю комбинацию на правом фланге, после чего грек отдал передачу под удар Эдегору. Капитан "Арсенала" мощно пробил в дальний верхний угол – мяч от стойки залетел в ворота.
После пропущенного гола "Наполи" попытался отыграться, однако создать достаточно острые моменты для спасения матча хозяевам не удалось. "Арсенал" мог удвоить преимущество. Уже в компенсированное время Кай Гаверц забил после ошибки голкипера, но взятие ворот было отменено из-за офсайда.
В итоге "Арсенал" победил "Наполи" со счетом 1:0 и начал основной этап Лиги чемпионов из трех очков. Для команды Артеты это особенно убедительный результат, учитывая, что лондонцы провели выездной матч против сильного итальянского соперника.
Наполи – Арсенал – 0:1
Гол: Эдегор, 75.
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