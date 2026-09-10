Норвезький герой: Едегор приніс "Арсеналу" перемогу над "Наполі"

"Арсенал" створював моменти, але не забивав

Перший тайм на стадіоні "Дієго Армандо Марадона" завершився без голів. При цьому саме "Арсенал" поступово заволодів ініціативою та створив кілька хороших можливостей для взяття воріт.

Один із найкращих моментів виник після передачі Букайо Сака на Деклана Райса. Англієць знайшов у штрафному майданчику Мікеля Меріно, але той пробив головою прямо в руки Алексу Мерету. Голкіпер "Наполі" врятував свою команду.

Господарі також мали свої шанси. Раммус Гойлунд намагався використати простір за спинами захисників "Арсеналу", а Кевін Де Брюйне кілька разів підключався до атак. В одному з епізодів бельгієць навіть відправив м'яч у ворота після атаки, однак момент був зупинений через офсайд.

Після перерви "Арсенал" продовжив контролювати гру. Лондонці багато володіли м'ячем і регулярно наближалися до штрафного майданчика суперника, але довго не могли перетворити перевагу на гол.

Едегор приніс "канонірам" три очки

Розв'язка настала на 75-й хвилині. Бен Вайт і Крістос Цоліс провели швидку комбінацію на правому фланзі, після чого грек віддав передачу під удар Едегору. Капітан "Арсеналу" потужно пробив у дальній верхній кут – м'яч від стійки залетів у ворота.

Після пропущеного гола "Наполі" спробував відігратися, однак створити достатньо гострих моментів для порятунку матчу господарям не вдалося. Натомість "Арсенал" міг подвоїти перевагу. Уже в компенсований час Кай Гаверц забив після помилки голкіпера, але взяття воріт скасували через офсайд.

У підсумку "Арсенал" переміг "Наполі" з рахунком 1:0 та розпочав основний етап Ліги чемпіонів із трьох очок. Для команди Артети це особливо переконливий результат з огляду на те, що лондонці провели виїзний матч проти сильного італійського суперника.

Наполі – Арсенал – 0:1

Гол: Едегор, 75.