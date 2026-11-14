"Никогда не забуду этот день": лидер "Шахтера" эмоционально отреагировал на дебют за сборную Бразилии
Вингер донецкого "Шахтера" Алиссон Сантана прокомментировал свой дебют за сборную Бразилии. Несмотря на поражение от Японии в товарищеском матче, футболист назвал этот день незабываемым и поблагодарил за возможность сыграть в футболке пятикратных чемпионов мира.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Instagram футболиста.
Что сказал Алиссон
После встречи бразилец опубликовал эмоциональное сообщение в своем Instagram. Он признался, что команда рассчитывала на победу, однако лично для него дебют стал исполнением большой мечты.
"Я никогда не забуду этот день! Мы хотели победить и заслуживали победы, но я могу только поблагодарить Бога за эту возможность. Он действительно дает гораздо больше, чем мы просим. Теперь полностью сосредоточены на следующем испытании!" – написал Алиссон.
Как прошел дебют футболиста "Шахтера"
14 ноября сборная Бразилии встретилась с Японией в товарищеском матче в Сингапуре.
Алиссон начал игру на скамейке запасных, а на 58-й минуте вышел на поле вместо Эстевао.
Одновременно дебютировал за национальную команду и другой представитель "Шахтера" – Марлон Гомес, сменивший Андре.
Впрочем, первый матч для обоих футболистов завершился неудачей. Бразильцы уступили японцам со счетом 2:3.
Япония – Бразилия – 3:2
Следующий товарищеский матч команда Карло Анчелотти проведет 17 ноября против Сингапура.
Ранее Глейкер Мендоза досрочно покинул расположение сборной Венесуэлы.