"Ніколи не забуду цей день": лідер "Шахтаря" емоційно відреагував на дебют за збірну Бразилії

Що сказав Аліссон

Після зустрічі бразилець опублікував емоційний допис у своєму Instagram. Він зізнався, що команда розраховувала на перемогу, однак особисто для нього дебют став здійсненням великої мрії.

"Я ніколи не забуду цей день! Ми хотіли перемогти й заслуговували на перемогу, але я можу лише подякувати Богові за цю можливість. Він справді дає набагато більше, ніж ми просимо. Тепер повністю зосереджені на наступному випробуванні!" – написав Аліссон.

Як минув дебют футболіста "Шахтаря"

14 листопада збірна Бразилії зустрілася з Японією у товариському матчі в Сінгапурі.

Аліссон розпочав гру на лаві запасних, а на 58-й хвилині вийшов на поле замість Естевао.

Одночасно дебютував за національну команду й інший представник "Шахтаря" – Марлон Гомес, який замінив Андре.

Утім, перший матч для обох футболістів завершився невдачею. Бразильці поступилися японцям із рахунком 2:3.

Японія – Бразилія – 3:2

Наступний товариський матч команда Карло Анчелотті проведе 17 листопада проти Сінгапуру.