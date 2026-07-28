Неожиданный выбор: Туран назвал город, где "Шахтер" будет играть домашние матчи Лиги чемпионов

Причины выбора и трудности УЕФА

По словам главного тренера дончан, клуб в первую очередь рассматривал вариант с проведением домашних встреч в Турции, чтобы сыграть перед страстными местными болельщиками. Однако строгие регламентные требования УЕФА помешали реализации этих планов.

"Похоже, что мы будем играть в Лондоне. Мы хотели приехать в Турцию, но требования УЕФА создают большие трудности. В противном случае играть перед турецкими болельщиками - в Гезтепе, Бурсе, Эскишехире - было бы замечательно. Ничего не поделаешь. Мы ждем наших боелльщиков в Лондоне: украинцев, турков - всех", - рассказал Арда Туран.

Где именно будут играть "горняки"

Хотя окончательная арена пока официально не утверждена, среди главных кандидатов на прием матчей украинского чемпиона рассматривают домашние стадионы лондонских клубов - "Стемфорд Бридж" (домашняя арена "Челси"), а также арены "Брентфорда" или "Фулхема".

Поединки основного раунда Лиги чемпионов стартуют уже в сентябре.