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Футбол 28 липня 2026, 10:23

Несподіваний вибір: Туран назвав місто, де "Шахтар" гратиме домашні матчі Ліги чемпіонів

Головний тренер "гірників" розповів про труднощі з УЄФА та анонсував переїзд до Великої Британії
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Арда Туран хотів би грати на стадіоні в Туреччині (Фото: shakhtar.com)
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Донецький "Шахтар" визначився із місцем проведення своїх домашніх єврокубкових поєдинків. У майбутньому сезоні "гірники" прийматимуть суперників у Лондоні.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на коментар Арди Турана виданню Fanatik.

Причини вибору та труднощі з УЄФА

За словами головного тренера донеччан, клуб першочергово розглядав варіант із проведенням домашніх зустрічей у Туреччині, аби зіграти перед пристрасними місцевими вболівальниками. Однак суворі регламентні вимоги УЄФА завадили втіленню цих планів.

"Схоже, що ми гратимемо в Лондоні. Ми хотіли приїхати до Туреччини, але вимоги УЄФА створюють великі труднощі. В іншому випадку грати перед турецькими уболівальниками - в Гезтепе, Бурсі, Ескішехірі - було б чудово. Нічого не вдієш. Ми чекаємо на наших уболівальників у Лондоні: українців, турків - усіх", - розповів Арда Туран.

Де саме гратимуть "гірники"

Хоча остаточну арену наразі офіційно не затверджено, серед головних кандидатів на приймання матчів українського чемпіона розглядають домашні стадіони лондонських клубів - "Стемфорд Брідж" (домашня арена "Челсі"), а також арени "Брентфорда" чи "Фулгема".

Поєдинки основного раунду Ліги чемпіонів стартують вже у вересні.

Раніше ми повідомляли, що "Шахтар" шукав нові стадіони для виступів в Лізі чемпіонів.