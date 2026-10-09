Непростой матч перед ЛЧ: "Шахтер" разбил "Верес" с голами защитников

Течение матча

На старте матча статус фаворита "Шахтеру" не считал – ведь моменты создавали именно хозяева. Впрочем, реализовать хотя бы один из опасных моментов жители не смогли.

"Шахтер" реализовал чуть ли не первый свой момент. На 33-й минуте Педринью первым сыграл на добивании после удара Невертона. Еще через четыре минуты хозяева остались в меньшинстве: Ростислав Баран получил прямую красную карточку за опасную игру против Валерия Бондаря.

Во втором тайме чудо-голы от Николая Матвиенко и Педро Энрике только окончательно закрепили победу дончан.

Украинская Премьер-лига, 8 тур

"Верес" - "Шахтер" - 0:3 (0:1, 0:2)

Голы : Педринью, 33, Матвиенко, 58, Энрике, 71.

Турнирная ситуация

Благодаря этой победе "Шахтер" смог хоть на сутки единолично возглавить УПЛ. Впрочем, "Полесье", в случае победы над "Буковиной", вернет себе лидерство.

"Верес", зато, сохранил шестое место. Однако в затылок "народному клубу" дышат сразу "Эпицентр", ЛНЗ и "Заря".