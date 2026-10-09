Непростий матч перед ЛЧ: "Шахтар" розбив "Верес" з голами захисників
"Шахтар" здобув перемогу над рівненським "Вересом" у стартовому матчі 8-го туру УПЛ. Поєдинок у Рівному завершився з рахунком 3:0 на користь "гірників".
Про перебіг та результат матчу розповідає Sport RBC.UA.
Перебіг матчу
На старті матчу статус фаворита "Шахтарю" не личив - адже моменти створювали саме господарі. Втім, реалізувати бодай один з небезпечних моментів рівняни не змогли.
Натомість "Шахтар" реалізував ледь не перший свій момент. На 33-й хвилині Педрінью першим зіграв на добиванні після удару Невертона. Ще за чотири хвилини господарі залишилися в меншості: Ростислав Баран отримав пряму червону картку за небезпечну гру проти Валерія Бондаря.
У другому таймі диво-голи від Миколи Матвієнка та Педро Енріке лише остаточно закріпили перемогу донеччан.
Українська Премʼєр-ліга, 8 тур
"Верес" - "Шахтар" - 0:3 (0:1, 0:2)
Голи: Педрінью, 33, Матвієнко, 58, Енріке, 71.
Турнірна ситуація
Завдяки цій перемозі "Шахтар" зміг бодай на добу одноосібно очолити УПЛ. Втім, "Полісся", в разі перемоги над "Буковиною", поверне лідерство собі.
"Верес", натомість, зберіг шосте місце. Проте в потилицю "народному клубу" дихають одразу "Епіцентр", ЛНЗ та "Зоря".
Нагадаємо, що Sport RBC.UA підготував анонс 8-го туру УПЛ.