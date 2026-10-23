"Не поверил, что забил": украинец "Сандерленда" раскрыл секрет первого гола в еврокубках

Эмоции после дебютного гола

Украинец отличился в выездном матче третьего тура Лиги Европы против польского "Леха". Поединок в Познани завершился вничью 1:1, а гол Тутерова стал для него первым в составе английского клуба.

Форвард признался, что забитый мяч подарил ему незабываемые эмоции.

"Очень приятно забить на глазах у болельщиков соперника, замечательной публики, а также наших фанатов, которые приехали сюда. Это сделало момент еще более особенным. Я слышал их скандирования. У меня были мурашки по коже", – рассказал украинец.

По словам Тутерова, сначала он даже не поверил, что забил, а затем начал искать камеры, чтобы отпраздновать гол перед ними.

Представил гол перед матчем

Нападающий также рассказал, что накануне матча получил совет, который помог ему настроиться на возможный голевой момент.

"Перед игрой мы вышли на поле, и мне сказали подойти к воротам и представить свой гол. Ведь если возникнет такой момент, я не буду думать, а просто отправлю мяч в сетку. Так и произошло", – поделился футболист.

Последние недели стали для Тутерова особенными. За короткий промежуток времени он дебютировал в Лиге Европы, впервые сыграл в стартовом составе в английской Премьер-лиге и забил первый гол за "Сандерленд".

"Невероятно. Мечты сбываются, но я должен продолжать работать. Я хочу требовать от себя большего и дальше выкладываться на полную. Это непередаваемые эмоции", – подчеркнул украинец.

После трех туров Лиги Европы английская команда имеет в активе две победы и одну ничью. Следующий матч "Сандерленд" проведет в АПЛ против "Лидса" 25 октября.