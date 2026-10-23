"Не повірив, що забив": українець "Сандерленда" розкрив секрет першого гола в єврокубках

Емоції після дебютного гола

Українець відзначився у виїзному матчі третього туру Ліги Європи проти польського "Леха". Поєдинок у Познані завершився внічию 1:1, а гол Тутєрова став для нього першим у складі англійського клубу.

Форвард зізнався, що забитий м'яч подарував йому незабутні відчуття.

"Дуже приємно забити на очах у вболівальників суперника, чудової публіки, а також наших фанатів, які приїхали сюди. Це зробило момент ще більш особливим. Я чув їхні скандування. У мене були мурашки по шкірі", - розповів українець.

За словами Тутєрова, спочатку він навіть не повірив, що забив, а потім почав шукати камери, щоб відсвяткувати гол перед ними.

Уявив взяття воріт перед грою

Нападник також розповів, що напередодні матчу отримав пораду, яка допомогла йому налаштуватися на можливий гольовий епізод.

"Перед грою ми вийшли на поле, і мені сказали підійти до воріт та уявити свій гол. Адже якщо виникне такий момент, я не думатиму, а просто відправлю м'яч у сітку. Так і сталося", – поділився футболіст.

Останні тижні стали для Тутєрова особливими. За короткий проміжок часу він дебютував у Лізі Європи, вперше зіграв у стартовому складі в англійській Прем'єр-лізі та забив дебютний гол за "Сандерленд".

"Неймовірно. Мрії здійснюються, але я мушу продовжувати працювати. Я хочу вимагати від себе більшого й надалі викладатися на повну. Це невимовні емоції", - наголосив українець.

Після трьох турів Ліги Європи англійська команда має дві перемоги та одну нічию. Наступний матч "Сандерленд" проведе в АПЛ проти "Лідса" 25 жовтня.