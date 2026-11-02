"Не будем отказываться от собственного стиля игры": Туран оценил шансы "Шахтера" против "Спортинга"

Туран настроен на победу

Арда Туран заявил, что "Шахтер" подходит к поединку в хорошем состоянии и готов продолжать демонстрировать свою игру. По словам наставника, дончане сделают все возможное для победы, но не менее важно не проиграть.

"Сделаем все, чтобы победить завтра, но, если не удастся выиграть, важно не уступить. Знаем силу "Спортинга" и его достижения, очень уважаем этот клуб и, безусловно, будем преподаваться более чем на 100 процентов", - сказал Туран.

Тренер также упомянул предварительный матч Лиги чемпионов против "Интера", в котором, по его мнению, команда продемонстрировала хорошую игру. Теперь "горняки" полностью сосредоточены на встрече с португальцами.

Как "Шахтер" планирует остановить Луиса Суареса

Отдельно Туран оценил форму нападающего "Спортинга" Луиса Суареса. Колумбиец забил три гола в трех матчах Лиги чемпионов, а в чемпионате Португалии отличился восемь раз в десяти поединках.

Наставник "Шахтера" признал высокий уровень форварда, однако отметил, что его команда не должна сконцентрироваться исключительно на одном футболисте.

"Чтобы остановить его, будем стараться больше владеть мячом и демонстрировать собственную игру. Мы здесь, в Лиге чемпионов, чтобы противостоять лучшим командам и лучшим исполнителям. Очень его уважаем, однако, если сосредоточимся только на Суаресе, другие футболисты смогут отличиться. "Спортинг" в общем очень хороша.

Туран не будет отказываться от собственного стиля игры

Оценивая тактическое противостояние, наставник "горняков" отметил, что обе команды любят контролировать мяч. В то же время "Спортинг" особенно опасен при переходах в атаку: вингеры португальцев активно вовлекаются в контратаки и эффективно используют такие моменты.

Несмотря на это, "Шахтер" не планирует изменять свой стиль.

"Мы готовы к завтрашнему матчу и не будем отказываться от собственного стиля игры - будем контролировать мяч и стараться как можно дольше удерживать его под своим контролем", - подчеркнул Туран.