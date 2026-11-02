"Не будемо відмовлятися від власного стилю гри": Туран оцінив шанси "Шахтаря" проти "Спортинга"

Туран налаштований на перемогу

Арда Туран заявив, що "Шахтар" підходить до поєдинку в хорошому стані та готовий продовжувати демонструвати свою гру. За словами наставника, донеччани зроблять усе можливе для перемоги, але не менш важливо не програти.

"Зробимо все, щоб перемогти завтра, але, якщо не вдасться виграти, важливо не поступитися. Знаємо силу "Спортінга" та його досягнення, дуже поважаємо цей клуб і, безумовно, викладатимемося більш ніж на 100 відсотків", - сказав Туран.

Тренер також згадав попередній матч Ліги чемпіонів проти "Інтера", у якому, на його думку, команда продемонструвала хорошу гру. Тепер "гірники" повністю зосереджений на зустрічі з португальцями.

Як "Шахтар" планує зупинити Луїса Суареса

Окремо Туран оцінив форму нападника "Спортінга" Луїса Суареса. Колумбієць забив три голи у трьох матчах Ліги чемпіонів, а в чемпіонаті Португалії відзначився вісім разів у десяти поєдинках.

Наставник "Шахтаря" визнав високий рівень форварда, однак наголосив, що його команда не повинна концентруватися виключно на одному футболісті.

"Щоб зупинити його, намагатимемося більше володіти м’ячем і демонструвати власну гру. Ми тут, у Лізі чемпіонів, щоб протистояти найкращим командам і найкращим виконавцям. Дуже його поважаємо, проте, якщо зосередимося лише на Суаресі, інші футболісти зможуть відзначитися. "Спортінг" загалом дуже хороша команда", - пояснив Туран.

Туран не відмовлятиметься від власного стилю гри

Оцінюючи тактичне протистояння, наставник "гірників" відзначив, що обидві команди люблять контролювати м'яч. Водночас "Спортінг" особливо небезпечний під час переходів в атаку: вінгери португальців активно долучаються до контратак і ефективно використовують такі моменти.

Попри це, "Шахтар" не планує змінювати власний стиль.

"Ми готові до завтрашнього матчу й не відмовлятимемося від власного стилю гри - контролюватимемо м’яч і намагатимемося якнайдовше утримувати його під своїм контролем", - наголосив Туран.