Назвал слабаками и вынужден был извиняться: звездный новичок "Барселоны" попал в скандал

Суть конфликта и реакция на слова

Скандал вспыхнул во время матча Ла Лиги, в котором "Барселона" разгромила "Валенсию" на "Месталье" со счетом 5:0. Камеры программы El Día. После съемки, как Родри, находясь на скамье запасных рядом с Пау Кубарси, назвал хозяев "слабой и очень бедной командой".

После волны возмущения игрок каталонцев лично позвонил по телефону капитану валенсийцев Хосе Луису Гайя, а также извинился публично после игры против "Фейенорда" в Лиге чемпионов, объяснив свои слова "простой эмоциональной реакцией в приватном разговоре".

Позиция тренера "летучих мышей"

На предматчевой пресс-конференции перед игрой против "Севильи" Карлос Корберан дал четкую оценку поступку звездного хавбека.

"Для меня это абсолютно ненадлежащие слова, ведь они не демонстрируют уважения к коллегам по цеху. Сразу после инцидента Гайя проявил инициативу и пообщался с Родри, а тот впоследствии принес публичные извинения. Мы их принимаем и считаем это единственно правильным шагом в этой ситуации", - подчеркнул наставник "Валенсии".

Корберан также отметил, что статусные игроки должны помнить о своем влиянии и авторитете.

"Он очень важный игрок, которого уважают на "Месталье" за достижения в составе сборной Испании. Даже в приватном разговоре мы должны помнить, кого представляем", - добавил тренер.